L'Atletico Paranaense ha vinto la Copa Sudamericana, battendo nella finale di ritorno ai rigori l'Atletico Junior. Dopo l'1-1 dell'andata in Colombia, lo stesso risultato si è replicato in Brasile. Al vantaggio dei padroni di casa con Pablo ha risposto Teofilo Gutierrez, che poi ha sbagliato il rigore decisivo. In gol dal dischetto anche l'ex interista Jonathan, ammonito in precedenza.