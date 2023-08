Un anno in Inghilterra a farsi le ossa tra Chelsea e Reading e ora l'opportunità di tornare in Italia.



Cesare Casadei, capitano e trascinatore dell'Italia Under 20 al recente campionato del mondo di categoria chiuso al secondo posto dagli Azzurrini, sarebbe ad un passo dal rientrare nel nostro Paese. Sull'ex regista dell'Inter Primavera, classe 2023, sarebbe infatti piombato il Genoa che nelle scorse ore avrebbe raggiunto l'intesa con il Chelsea per ottenere il prestito del promettente talento romagnolo.



A darne notizia è il giornalista di TuttoCesena.it Giacomo Giunchi che, attraverso i propri profili social, dà di fatto per definita l'operazione tra il ragazzo e il club rossoblù.