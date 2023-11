Ritorno agrodolce per Milan Skriniar a San Siro. Ieri sera il 28enne difensore slovacco arrivato a parametro zero dall'Inter ha segnato in tuffo di testa il gol del momentaneo vantaggio del Paris Saint-Germain contro il Milan in Champions League. Ma poi nella ripresa, sempre sotto la Curva Nord, è stato sovrastato nello stacco aereo dal centravanti francese Olivier Giroud, autore del gol della vittoria per 2-1 dei rossoneri.



AMARCORD - Una rete che ai tifosi meno giovani ha ricordato quella segnata nel derby da Mark Hateley, che proprio ieri ha compiuto 62 anni. Era il 28 ottobre 1984, quando l'attaccante inglese arrivato dal Portsmouth segnò il gol della vittoria in rimonta per 2-1 svettando sul difensore italiano Fulvio Collovati, passato due anni prima dal Milan all'Inter dopo la seconda retrocessione in Serie B nella storia dei rossoneri. Prestazione insufficiente anche per l'altro ex nerazzurro Hakimi, surclassato sulla fascia da Leao.