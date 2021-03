Paul Ince, ex calciatore tra le altre dell'Inter, parla a Sky Sports del problema razzismo nel calcio e in Italia: "Sono stato educato a subire abusi razzisti con i miei amici a Dagenham e il razzismo era diffuso nei primi anni '80 quando ero al West Ham. Non era qualcosa che mi avrebbe dissuaso da quella che era la mia missione all'Inter. In Italia, c'era una cultura in cui pensavano che fosse giusto gridare insulti razzisti ai giocatori neri. Ma il fatto era che stavano arrivando sempre più giocatori neri in Serie A, quindi abbiamo sentito che era qualcosa che andava fermato". Poi ha aggiunto: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro eliminando il razzismo in Inghilterra: giocatori, stampa, Premier League e federazione, abbiamo sempre fatto tutto il possibile per sradicarlo. Ma in Italia temo che non pensino sia una cosa così brutta".