Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, parla a Sky Sport del gol più bello subito in carriera: “Sicuramente quello di Totti. All’inizio non lo conoscevo molto ma mi ricordo bene che a San Siro un giorno si fermò e fece il cucchiaio. È stato un bel gol, un bel tocco, non me lo aspettavo. Cosa ho sentito in quel momento? Ero molto arrabbiato con me stesso, perché è ovvio dopo aver preso gol. Quando ho avuto l’opportunità di giocare contro la Roma altre volte, sapevo già e non giocavo sotto la traversa".