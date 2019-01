Sgradevole episodio accaduto all’ex attaccante dell’Inter, Nwankwo Kanu, che da un giorno all’altro ha visto letteralmente svanire i premi ricevuti in carriera: “Questo è il giorno più triste della mia vita perché non riesco a capire perché mi sia successo. Tutte le medaglie che ho vinto, oltre alla torcia olimpica che ho portato, sono tutte sparite e non so nemmeno a chi chiedere per riavere indietro tutte queste cose. Il governo dice sempre agli ex calciatori di non investire oltreoceano dopo il pensionamento. Ci dicono di tornare a casa e investire, io l'ho fatto e vedete cosa sto affrontando. Rivoglio le mie medaglie perché sono quelle che mostrerò ai miei figli quando cresceranno, per dimostrargli che ho servito il paese con tutto il cuore”



Trofei che Kanu custodiva nell’Hotel di sua proprietà a Lagos, struttura finita al centro di una battaglia legale e che secondo le stesso ex calciatore, sarebbe nelle mire di alcune persone pronte a prenderne il controllo, dato che L’Hardley Apartment è oggetto di un procedimento giudiziario per un presunto prestito bancario non pagato dall’ex stella nigeriana. Nwankwo Kanu ha poi concluso: 'Sono entrati nel mio Hotel senza il permesso del tribunale e questa è un'ingiustizia per per me e per il paese cui ho dato tutto il mio meglio”.