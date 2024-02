Ex Inter: Klinsmann verso l'esonero da ct della Corea del Sud

Jurgen Klinsmann ha le ore contate come commissario tecnico della Corea del Sud. L'ex attaccante tedesco di Inter, Tottenham, Bayern e Monaco sarà licenziato, come raccomandato da alti funzionari della federcalcio.



Il dirigente Hwangbo Kwan conferma: "Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi ed è necessario che un cambiamento, la sua preparazione tattica non è stata all'altezza del compito".



In Coppa d'Asia, dopo aver battuto l'Arabia Saudita di Roberto Mancini ai rigori e l'Australia ai tempi supplementari, la Corea del Sud è stata eliminata dalla Giordania, che poi ha perso la finale contro il Qatar.



Un anno fa Klinsmann aveva preso il posto del portoghese Paulo Bento, passato sulla panchina degli Emirati Arabi Uniti. Nella sua carriera da tecnico ha allenato altre due nazionali (Germania e Stati Uniti) e due squadre di club: Bayern Monaco ed Hertha Berlino.