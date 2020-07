La Fiorentina pensa a Geoffrey Kondogbia. Come riporta El Desmarque, il centrocampista francese può lasciare il Valencia, club col quale è sotto contratto fino al 2022: Fiorentina e Nizza i club interessati. Dovesse spuntarla la Viola, per il francese sarebbe un ritorno in Serie A dopo la parentesi sfortunata con la maglia dell'Inter.