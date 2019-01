Polemica in Inghilterra tra il West Ham e Marko Arnautovic, attaccante austriaco ex Inter. Dopo il no degli Hammers alla proposta di 40 milioni d'ingaggio al calciatore e 35 per il cartellino, dello Shangai SIPG, il fratello e agente Danijel ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il West Ham comprò Marko come se fosse un pacchetto di noccioline, pagandolo 20 milioni di sterline. Nel mercato attuale questa cifra è ridicola. Marko la scorsa stagione è stato il miglior calciatore del West Ham, e ora che è arrivata quest’offerta, quasi il doppio di quello che è stato pagato un anno e mezzo fa, devono lasciarlo andare. Marko vuole affrontare una nuova sfida”.