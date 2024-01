Ex Inter, la moglie di Skriniar: 'A Parigi viviamo meglio, a Milano non uscivamo di casa'

Barbora Hroncekova, moglie di Milan Skriniar, ha parlato delle differenze tra Milano e Parigi in un’intervista a Emma. Queste le parole dell'attuale giocatore del Psg.



IL CONFRONTO - “Abbiamo decisamente più libertà e usciamo di più qui a Parigi rispetto a Milano. Lì stavamo solo in casa, qui per noi è iniziata una vita molto diversa, anche perché ora Charlotte va all’asilo. Ci alziamo la mattina presto per accompagnare Charlotte all’asilo, andiamo a prendere un caffè. Quindi lui va agli allenamenti, io vado a casa e lì pulisco, cucino. Quando Milan torna, andiamo a prendere nostra figlia, è un momento bellissimo”.



LA STAGIONE - L'ex giocatore dell'Inter sta vivendo una stagione da alti e bassi: è attualmente infortunato all'articolazione della caviglia e starà lontano dai campi ancora per qualche settimana. Lo slovacco ha comunque messo a referto 23 presenze con un gol in 1815 minuti giocati in tutte le competizioni.