Joaquin Correa ha debuttato dal primo minuto con la maglia del Marsiglia. L'ex Inter è stato schierato titolare nella trasferta dei suoi a Nantes ma la prima volta non è stata da ricordare. La sua gara è infatti durata un'oretta, senza grossi spunti. L'OM, pur in vantaggio numerico per gran parte del match, è impantanato sull'1-1 al momento del cambio dell'argentino.