Da 3-0 a 3-3, contro la capolista incontrastata del campionato: la rimonta dell’Hoffenheim sul campo del Borussia Dortmund è griffata Ishak Belfodil. L'attaccante algerino ex Inter con il suo ingresso in campo nella ripresa ha cambiato totalmente la partita, realizzando due reti e riaprendo la Bundesliga, complice la vittoria del Bayern Monaco contro lo Schalke. L’ex meteora nerazzurra sale così a quota 6 centri in campionato, a cui bisogna aggiungere il gol in Champions League contro il Manchester City.