L'ex attaccante argentino dell'Inter, Diego Milito ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lukaku? C'è una cosa che non devi mai fare, promettere qualcosa che non puoi mantenere. Ci può stare che un giocatore come lui che tanto ha dato scelga di andare altrove, ma i tifosi sono delusi proprio per quelle dichiarazioni".