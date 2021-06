Dopo l'annuncio del passaggio al Tre Penne, Douglas Maicon ha dichiarato: "Mi sento molto bene fisicamente e voglio ringraziare il Sona e tutta la città per questi bellissimi mesi passati insieme. Inizia un nuovo capitolo per me e tornare a giocare una competizione europea dopo tanti anni sarà emozionante, spero di fare bene con il Tre Penne e passare il turno".



Sulle sue aspettative aggiunge: "Sono una persona positiva, quindi mi aspetto tante belle cose da questa esperienza. Spero di trovare dei compagni di squadra che abbiano la mia stessa mentalità, potremo toglierci delle belle soddisfazioni e divertirci. Sono qui per fare bene e non vedo l’ora di conoscere e raggiungere i miei nuovi compagni per stare tutti insieme".