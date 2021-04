Intervistato da Radio Marte, il dirigente dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha raccontato un aneddoto sull'ex allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti.



"Quando Reja decise di mollare, lui si era appena liberato dalla Roma e l'ho suggerito. Non riuscì a portarlo a Napoli allora e lui andò allo Zenit. Ritengo che sia un allenatore di indiscutibile valore e che per tipologia di progetto tecnico e gioco piacerebbe ai napoletani. Poi sono estimatore anche di Gattuso e quindi non m'introduco nel rapporto tra lui e De Laurentiis. Forse non sarebbe nemmeno necessario un cambio ma non voglio invadere il campo".