Massimo Moratti torna nel calcio? E' quanto riporta Il Corriere dello Sport, secondo cui l'ex patron dell'Inter sarebbe interessato a rilevare la Cremonese, club di proprietà del conte Arvedi - attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere dalla Serie B alla C - e affidarne la gestione al figlio Angelo.



Già in passato, il nome della famiglia Moratti era stato accostato a quella della Reggina, sull'onda degli esempi di Berlusconi a Monza e De Laurentiis a Bari. Con la Cremonese sarebbe diverso, trattandosi di un bacino dai numeri inferiori ma geograficamente più vicino alla città di Milano, nella quale l'ex presidente nerazzurro vive. Inoltre Arvedi, dopo aver immesso molte risorse nelle ultime stagioni per provare a conquistare la Serie A, avrebbe manifestato l'intenzione di cedere la società.