Francesco Moriero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato al sito ufficiale dei nerazzurri della propria collezione di maglie: "Ogni volta che ho indossato la maglia dell’Inter per me è stato un piacere e un onore. Sono tantissime le partite che mi sono rimaste nel cuore, quella che ricordo con più piacere è la finale di Coppa Uefa del 1998 contro la Lazio ma anche quella in cui ho segnato in rovesciata contro il Neuchatel Xamax, un gol pazzesco. Ho scambiato diverse maglie in carriera, anche con i miei compagni, quella era una squadra straordinaria. Tengo in modo particolare a quella di Ronaldo e quella di Baggio perché sono stati dei grandissimi fuoriclasse. La maglia che vorrei? Direi quella di Bergomi che manca alla mia collezione, è questa la maglia che vorrei avere perché lui è stato un mito".