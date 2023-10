Ci sono almeno tre squadre sulle tracce di Yann M'Vila. Come riporta l'emittente RMC Sport, il centrocampista con un passato poco fortunato all'Inter starebbe infatti valutando le proposte di Atletico Madrid, West Bromwich Albion e Sunderland per rimettersi subito gli scarpini ai piedi e iniziare una nuova avventura a stagione in corso, ora che è svincolato dopo l'esperienza all'Olympiakos.