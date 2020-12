L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, ma soprattutto della Nazionale italiana, Mauro Bellugi, classe 1950 (foto inter.it) entrato in ospedale lo scorso 4 novembre per la positività al Covid, ha subito l'amputazione delle gambe, già malate, dopo un intervento effettuato a causa del complicarsi della situazione clinica, come riportato da @ltroPensiero.net. Al momento sta bene, anche se confessa che è e sarà dura riprendersi.