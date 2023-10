Walter Zenga è tra i papabili per il posto di direttore tecnico nel Lecco, ultimo in Serie B. I lombardi hanno deciso di esonerare Luciano Foschi. Per ora è stato nominato il vice, Andrea Malgrati, sprovvisto però di patentino. Il Corriere della Sera rilancia dunque la possibilità di mettergli accanto Zenga, attualmente d.t. del Persita Tangerang in Indonesia.