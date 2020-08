L’ex calciatore, Jamie O’Hara, si racconta ai microfoni di Talk Sport e svela un particolare aneddoto che riguarda un ex interista, il centrocampista francese Stephane Dalmat ai tempi del Tottenham.



“Ero un ragazzino di 17 anni e mi trovavo negli spogliatoi riservati alla squadra riserve. Avevo molta voglia di mettermi in mostra. In quell’occasione anche Dalmat era nella mia stessa squadra ma in campo camminava, era svogliato. Così a fine partita mi sono rivolto a lui dicendogli: “Stephane, se non hai voglia di essere qui, vattene”. Lui si è alzato ed è venuto verso di me, ho immediatamente pensato che avremmo litigato e in effetti la tensione è salita e mi ha tirato uno schiaffo in faccia. Ho reagito con un’espressione di sorpresa. Dalmat ha pagato caro la sua mossa a fine anno: era al Tottenham in prestito e lo rispedirono indietro”.