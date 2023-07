Il Genoa fa sul serio con Danilo D'Ambrosio.



Il 34enne difensore ex Inter, rimasto svincolato a inizio mese dopo dieci stagioni di militanza ininterrotta in nerazzurro, è entrato nel mirino della società rossoblù che intende regalare a mister Gilardino un innesto di esperienza e spessore per il proprio reparto arretrato.



Nei giorni scorsi gli uomini-mercato del Grifone avrebbero fatto anche il primo passo ufficiale verso D'Ambrosio offrendogli un contratto biennale. Il giocatore avrebbe però chiesto tempo per riflettere con calma sulla proposta.



Ne dà notizia stamattina Il Secolo XIX.