, ex amministratore delegato dell', parla del presente e del futuro dei nerazzurri: "Alla stagione dell'Inter darei 7. Che è un bel voto, lo preciso, ma pesa l'essere usciti così presto sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League - spiega, intervistato da L'Interista -. Ci sono rimasto male. Anche perché il gol fatto da Dimarco mi aveva illuso dandomi ancora più forza di credere che potessimo farcela. Poi va bene, è andata come è andata"."Sta facendo esprimere la squadra ad un livello di gioco che è veramente fantastico, bello da vedere e fruttuoso nei risultati. C'è ovviamente margine di miglioramento, ma indubbiamente così va già bene".

"Fino a quando c'è Marotta non sono preoccupato, lui sa come far quadrare i conti e le situazioni e certamente agirà per il meglio. Poi certo, abbiamo visto che le sirene incantatrici arrivano da ogni Paese e mai dire mai, ma speriamo di no"."Certamente agevolerebbe la ricerca di un compratore, è inevitabile data la situazione. Indubbiamente c'è più respiro, ma qualcosa dovrà cambiare".