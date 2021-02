Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, parla dell'entrata dei fondi esteri nel calcio italiano: "Se spariranno le proprietà italiane? Penso di sì - dice a TMW Radio -. Un po' perché la situazione economica italiana porta gli imprenditori a permettersi meno il lusso di gestire un club di calcio, e un po' perché certe situazioni obbligano a vendere. Arrivano i fondi esteri, che però hanno un'altra mentalità, non legata ad antifone, colori ed interessi campanilistici. Inter e Milan riusciranno a dotarsi del nuovo stadio? Il Milan ha bisogno di sapere se l'altra squadra è disposta a fare certe spese. Vedendo oggi che c'è fatica a pagare gli stipendi arretrati, non oso pensare a che programmi si possano fare sulla costruzione dello stadio".