A Milano, sponda neroazzurra, ancora rimpiangono le magie di un paio di stagioni fa quando fu determinante per riportare l'Inter in Champions. Ora Rafinha Alcantara è finito in prestito al Celta Vigo dopo aver deluso con il Barcellona. Nel frattempo, ai microfoni di Q​ue Partidazo ha rivelato dove sogna di giocare: "​Un giorno sogno di giocare nel Flamengo - ha dichiarato il brasiliano. Sono contento dei risultati che stanno ottenendo. È un mio desiderio. Non so quando succederà ma presto potrebbe accadere”.