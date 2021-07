In Spagna circolano rumors su un interesse del Sassuolo per Rafinha (28 anni): il fantasista brasiliano starebbe pensando di lasciare il PSG, che lo valuta 10 milioni. Sull’ex interista, che ha un contratto fino al 2023, ci sono anche club inglesi e turchi. Secondo il Corriere dello Sport, la priorità resta però Matheus Henrique (23 anni), centrocampista del Gremio attualmente impegnato ai Giochi di Tokyo con il Brasile Under 23. È lui l'obiettivo individuato dai neroverdi in caso di cessione di Manuel Locatelli (23 anni) alla Juve. Dionisi, intanto, ha chiesto alla dirigenza di trattenere Davide Frattesi (22 anni), per il quale lo Spezia aveva già avanzato una prima proposta.