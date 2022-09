Dal proprio canale Instagram, l'ex difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha elogiato le qualità di Antonio Conte.



“Ho avuto la fortuna di trovare Conte all’Arezzo, mi ha cambiato. È un allenatore che quando ti prende, ti assorbe, ti migliora e ti trasforma in un professionista. In un vincente. Conte ti cambia il modo di pensare. Quando ti lascia non sei più quello di prima”.