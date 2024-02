Ex Inter Ranocchia rivela: 'Ecco perché dissi no alla Juventus'

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, durante il podcast Frog Talks racconta un retroscena di mercato: "Nel 2014 stavo per andare alla Juve, ero in scadenza e non sapevo cosa sarebbe successo. Chiamando un po' di amici, una cosa che mi è sempre rimasta impressa è che Stankovic mi disse: ' Puoi scegliere quel che vuoi fare perché la carriera è la tua, ma se vinci all'Inter rimane per sempre. Se vinci alla Juve è la Juve che vince'. Mi ha fatto scattare qualcosa...".



Ranocchia, difensore centrale nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, ha terminato la sua carriera nel 2022, con un bilancio totale di 371 presenze e 23 gol con le maglie di Arezzo, Bari, Genoa, Inter, Sampdoria, ancora Inter, Bull City, di nuovo Inter e, infine, Monza. Per lui anche 21 presenze con la maglia della Nazionale.



Il palmares di Andrea Ranocchia parla di uno scudetto (Inter), due Coppe Italia (Inter), una Supercoppa italiana (Inter) e un campionato di Serie B (Bari).