Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato dei nerazzurri e affrontato l’argomento che in questo momento preoccupa di più i suoi ex tifosi: il rinnovo di Milan Skriniar.



“Cosa gli consiglio? "Mai dare consigli su certi argomenti, nella propria vita e nella propria carriera, uno fa le scelte che ritiene più opportune. Da tifoso dell’Inter e di Skriniar, però, mi auguro che rinnovi perché gli voglio bene e in nerazzurro ha fatto grandi cose. Io ho sempre rinnovato in scadenza, ma capisco bene che la mia situazione e la sua non sono paragonabili. Spero e mi auguro che un accordo sia trovato perché Milan è uno dei più forti al mondo e ha margini di crescita enormi”.