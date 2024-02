Ex Inter: Roy Hodgson verso l'esonero al Crystal Palace

La sconfitta in casa per 3-1 in rimonta nel monday night della Premier League contro il Chelsea costa cara a Roy Hodgson. L'allenatore inglese, 76 anni ex Inter, sarà esonerato dal Crystal Palace. Già in trattativa con il tecnico austriaco Oliver Glasner, 49 anni ex Eintracht Francoforte e Wolfsburg.



Hodgson lascia il Crystal Palace al quindicesimo posto in classifica con 24 punti raccolti in 24 giornate di campionato, a +5 sulla zona retrocessione.

Nella sua lunga carriera è stato anche sulle panchine di Udinese, Emirati Arabi Uniti, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion, Inghilterra e Watford.