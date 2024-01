Ex Inter, Schelotto in difficoltà col Barletta in Serie D: 'Classifica di m***, non ce la meritiamo'

Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell'Inter, ha scelto di giocare per il Barletta in Serie D, per provare a portare da capitano i pugliesi tra i professionisti come una delle ultime conquiste in carriera, ma le cose non stanno andando come auspicato. Il Barletta ha raccolto appena 22 punti in 21 giornate e si trova in zona playout, e la guida tecnica è già cambiata.



"Non ci meritiamo questa classifica di merda", ha detto Schelotto dopo la sconfitta contro il Nardò. Dobbiamo fare di più, questi tifosi non meritano questo campionato. Abbiamo parlato troppo, dobbiamo essere consapevoli di dover lavorare tantissimo. Io come capitano e uomo spogliatoio cerco sempre di dare quanti più consigli possibili. Non stiamo giocando bene e non stiamo facendo risultati. Tutti a fine partita siamo stati male, sentire i fischi meritati non è stato bello. Non ho niente da nascondere, vado sempre a testa alta. È la prima volta che mi capita questa situazione. Serve avere mentalità positiva, concentrarci sul calcio e non su quello che avviene fuori. L’unico modo per uscire fuori da questa situazione è lavorare duro".