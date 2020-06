Curiosi retroscena di Wesley Sneijder, ex centrocampista - tra le altre - anche dell'Inter. Nella sua autobiografia, l'olandese ha parlato dell'esperienza al Real Madrid: "Ho apprezzato il successo, ma qualcosa dev'essere andato storto. Niente droghe, ma alcol e rock. Mi ci sono abituato, come una stella della famiglia reale. Ho giocato abbastanza bene, ma avrei potuto fare meglio. Non mi sono reso conto che la bottiglia di vodka era la mia migliore amica".