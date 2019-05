Thiago Motta può lasciare il Paris Saint-Germain. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore della squadra Under 19 ha rotto con il direttore sportivo Henrique. L'ex centrocampista dell'Inter sembra determinato a prendersi un anno sabbatico. O a cambiare ruolo nell’organigramma. Prospettive al vaglio del presidente Al Khelaifi, che potrebbe affidargli uno status di ambasciatore e consigliere, permettendogli anche di preparare con calma l’esame per il patentino Uefa Pro a Coverciano.