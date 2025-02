Ex Inter, Thohir porta Jordi Cruyff in Indonesia

49 minuti fa



Erick Thohir è al lavoro per cercare di portare la sua Indonesia alla fase finale dei Mondiali. L'ex proprietario dell'Inter è il presidente della federcalcio indonesiana. Dopo aver ingaggiato l'ex attaccante olandese del Milan, Patrick Kluivert come commissario tecnico della nazionale maggiore maschile, ora gli affianca un connazionale.



Si tratta di Jordi Cruyff, che ha firmato un contratto per diventare il direttore tecnico della stessa squadra. Figlio del leggendario Johan Cruyff, Jordi da calciatore ha vestito le maglie di Barcellona, Manchester United, Celta Vigo, Alaves, Espanyol, Metalurg e Valletta. Da tecnico ha allenato Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan, Ecuador e Shenzhen.