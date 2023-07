Il futuro di Danilo D’Ambrosio è ancora tutto da decidere. Per il difensore, che si è svincolato dall'Inter lo scorso 30 giugno sono già arrivate proposte da Monza, Genoa e Lazio ma ancora il giocatore sta riflettendo sulla sua prossima destinazione. Proprio per il fatto di essere un giocatore da prendere a parametro zero per D’Ambrosio le possibilità non mancano ma il calciatore si è preso ancora qualche giorno di tempo prima di fare la sua scelta, da non sbagliare visto che potrebbe comunque trovare più continuità rispetto agli ultimi anni. A breve si capirà quale sarà la sua prossima avventura, ma resta il fatto che sul piatto ci sono diverse offerte.