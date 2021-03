Dopo Joao Miranda, un altro ex calciatore dell'Inter lascia la Cina per accasarsi nel campionato brasiliano e in particolare nel San Paolo che sarà allenato da una vecchia conoscenza del campionato italiano come Hernan Crespo. Eder, protagonista 5 anni con la Nazionale allenata da Antonio Conte dell'ultimo Europeo, è infatti da oggi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Tricolor.



Con una nota ufficiale, il San Paolo ha annunciato la firma fino a dicembre 2022 dell'attaccante 34enne, che si è recentemente svincolato dal Jiangsu dopo aver conquistato da protagonista il primo titolo nazionale nella storia del club cinese e l'uscita di scena di Suning come proprietario, con tanto di strascichi legali per molti ex tesserati. Nel mese di gennaio, Eder era stato anche un'idea proprio per l'Inter per completare il reparto d'attacco, per quella che sarebbe stata un'esperienza bis dopo quella vissuta dal gennaio 2016 all'estate 2018.