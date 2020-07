Nuovo incarico del mondo del calcio per il Chino Alvaro Recoba. L'ex Inter è infatti stato nominato nuovo Direttore delle Relazioni internazionali del Nacional, club uruguaiano in cui Recoba ha giocato nel '96-'97 e dal 2011 al 2015: "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto collaborare col club, sono motivato e stiamo cercando di fare le cose al meglio. Farò il possibile per aiutare a crescere il club".