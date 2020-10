In serie C la Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ruben Botta. L'attaccante argentino (30 anni ex Inter e Chievo) vestirà la maglia rossoblù per una stagione con opzione per un altro anno.



"Finalmente Ruben potrà giocare con la Samb – ha detto il presidente Serafino -. Mi ha detto che non vede l’ora di giocare per questa maglia e sono molto felice del suo entusiasmo e della sua voglia di lottare per questi colori".