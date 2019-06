با اعلام امیر حسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال آندریا استراماچونی با قراردادی دوساله سرمربی استقلال شد pic.twitter.com/WFoiBYQM42 — FC Esteghlal (@EsteghlalTehFC) 13 giugno 2019

. L'allenatore ex Inter e Udinese è il nuovo tecnico dell'di Teheran, con cui ha firmato un contratto biennale da un milione e mezzo di euro a stagione. Si tratta della terza esperienza all'estero per Stramaccioni, che era già stato in Grecia al Panathinaikos e in Repubblica Ceca allo Sparta Praga.