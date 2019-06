Andy van der Meyde, ex esterno dell'Inter, ha commentato a FcInternews l'arrivo a Milano di Antonio Conte e ha poi parlato di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United vicino ai nerazzurri.



Queste le sue parole: "Conte? E' un’ottima scelta. L’Inter aveva bisogno di qualcuno che potesse ricoprire il ruolo di boss. E penso che Conte lo sia. I tifosi da troppo tempo non festeggiano più nessun trionfo. Adesso è tempo di vincere. Lukaku? Penso che il suo tempo in Inghilterra sia finito e possa trasferirsi in un altro campionato. Come la Serie A. D’altra parte, il messaggio di Romelu ad una vostra emittente tv nel quale tesse le lodi di Conte sostenendo sia il miglior manager del mondo è chiaro. Ma per evitare problemi specifico ancora che si tratta della mia personalissima opinione. Se gli ho consigliato l'Inter? Certamente. Penso gli piaccia la Serie A. Se dovesse darmi retta ci vedremo a Milano. Mi farei offrire una cena e un drink".