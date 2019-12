L'ex allenatore della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi, intervistato da Gianlucadimarzio.com, parla di Nicolò Zaniolo, che ha allenato proprio nel corso della sua esperienza in nerazzurro.



“Siamo stati insieme un anno. Ha sempre dimostrato di avere doti fisiche e tecniche straordinarie gli veniva tutto facile, a volte rischiava di accontentarsi del minimo. Allora lo riprendevo. Faceva parte del mio ruolo, gli dicevo che doveva andare sempre a mille. In un paio di situazioni non lo convocai per fargli capire che doveva metterci più impegno. Faceva sempre gol ma poteva fare di più, vedevo potenzialità enormi in lui. Così, a fine stagione, fece due mesi impressionanti tanto che Spalletti lo portò in prima squadra. Ogni tanto ci scriviamo e lo bacchetto ancora. Spalletti? Avevamo un bel rapporto, discutevamo sulla cyclette o a pranzo”.