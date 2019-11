L'allenatore del SudTirol, Stefano Vecchi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'obiettivo è trovare equilibrio tra le due anime, solo uniti possiamo farcela. All'inizio la squadra era seguita soprattutto dalla gente di lingua tedesca, poi le cose cambiate. In certe zone siamo riusciti a strappare tifosi al Bayern Monaco, vogliamo ritagliarci un nostro spazio e c'è attenzione per tutti gli sport. Dominik Paris viene ad allenarsi nel nostro centro, la stima è reciproca".



"Nomi su cui puntare? Tra i tanti: Mazzocchi, che ha segnato al Padova e Morosini. E poi i giovani come Cucchietti, Ierardi e Rover. I miei modelli? Conte per la cultura del lavoro, Gasperini per il gioco".



"All'Inter emozioni continue, la prima vittoria col Crotone è indimenticabile come l’atmosfera di Southampton. Anche la Primavera è stata un’esperienza formativa. Tra i talenti lanciati: Zaniolo, Pinamonti, Dimarco, Bonazzoli,Radu, Kouame. Una trentina di giocatori che sono poi andati in A o in B. Pronto per tornare in Serie A? Certo, ho l’ambizione di riprovarci. A Venezia non ho trovato il feeling giusto con l’ambiente e con la squadra".