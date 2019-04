Juan Sebastian Veron, grande ex tra le altre di Inter e Lazio, ha parlato a Radio Incontro Olympia del suo passato da calciatore e del suo rapporto con Moratti e Cragnotti, all'epoca presidenti rispettivamente dei meneghini e dei biancocelesti: "Ho avuto la fortuna di avere Cragnotti e Moratti che capivano il calcio. Una squadra non si fa da un giorno all’altro, ma si costruisce col tempo. Loro due hanno avuto la pazienza di costruire e fare i colpi giusti sul mercato. Questo significa capire di calcio. Poi avevano anche un rapporto diretto coi calciatori e questo è molto importante ed influisce sui giocatori. Forse abbiamo vinto meno di quanto meritavamo, ma evidentemente doveva andare così. Oggi si pensa più al business che a formare squadre-famiglia. Noi volevamo vincere, non solo guadagnare i soldi".