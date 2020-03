Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato al canale cileno Cdf, rivelando una curiosità su un ex centrocampista nerazzurro: "Con chi avrei voluto giocare in questi tempi? Se dovessi scegliere un giocatore, questo sarebbe Gary Medel. Mi piacciono la sua grinta e il suo coraggio. Mi sarebbe piaciuto anche con Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Claudio Bravo, che ti dà molta gerarchia in difesa. Se c'è qualcosa che questa selezione ha, è che ognuno dà tutto quello che ha sul campo".