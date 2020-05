Intervenuto a ESPN Brasil, l'ex centrocampista dell'Inter, Ze Elias, parla di Andrea Pirlo, ai tempi suo compagno in nerazzurro.



“Roberto Baggio gli ha dato molti consigli su come calciare il pallone sulle punizioni a favore. A fine allenamento loro due si fermavano per gli straordinari e rimanevano a lungo a calciare queste punizioni, da sempre una specialità di Baggio. Non è un caso che anche Pirlo sia diventato un grande specialista”.