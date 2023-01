Continua il pessimo avvio di 2023 per Dani Alves. Il laterale brasiliano, attualmente in forza ai Pumas, in Messico, lo scorso 30 dicembre era stato denunciato alle forze di polizia. Il motivo? Secondo quanto aveva riportato ABC, una donna aveva dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del nazionale verdeoro. Il terzino, ai microfoni di Antena 3, aveva negato con forza l’accaduto: “Vorrei smentire tutto. Sì, ero in quel posto, con altre persone, divertendomi. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ho ballato e mi sono divertito senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signora. No, non ho fatto quello che ha detto. Fa male, soprattutto per la mia gente”. Ma ora la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo.



INDAGINE AVVIATA - L’Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha confermato quest’oggi l’apertura di un’indagine ufficiale sul caso, a seguito delle accuse di violenza sessuale a carico di Dani Alves. Il capo del Tribunale di primo grado di Barcellona ha deciso di avviare un procedimento, dopo che la denuncia della presunta vittima è stata formalizzata il 2 gennaio.