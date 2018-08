Tempi duri per l'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez, 34 anni compiuti lo scorso febbraio, che rischia di concludere prima del previsto la terza esperienza con la maglia del Boca Juniors. Rientrato in Argentina a gennaio dopo la tutt'alto che memorabile parentesi in Cina allo Shanghai Shenhua, l'Apache sarebbe in aperta rottura con l'allenatore degli Xeneizes Guillermo Barros Schelotto. Complice l'acquisto sul mercato dell'ex Lazio, Inter e Fiorentina Mauro Zarate, Tevez è finito progressivamente ai margini della squadra.



Dalla ripresa del campionato a inizio mese, l'ex nazionale è stato impiegato da titolare soltanto in un'occasione, finendo in panchina nel penultimo match con l'Estudiantes e in tribuna nell'ultimo turno di campionato contro l'Huracan. Una situazione scomoda per chi ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio ma da protagonista. Barros Schelotto, protagonista nel gennaio 2016 di una fugace e bizzarra avventura al Palermo (2 partite prima di salutare Zamparini e tornare in Argentina), starebbe spingendo per costringere Tevez ad andarsene e soltanto l'intervento della dirigenza del Boca ha scongiurato la non convocazione per il match di Copa Libertadores contro il Libertad che avrebbe fatto scoppiare il caso in tutta la sua grandezza.