Max Allegri è pronto a rimettersi in gioco. L’ex allenatore della Juve vuole aiutare il Livorno, la squadra della sua città, dopo che non è andata a buon fine la trattativa per la cessione del club all’imprenditore Majd Yousif.



Dopo un primo contatto avvenuto nei giorni scorsi, Allegri incontrerà tra stasera e domani il presidente Spinelli. Lo ha annunciato lo stesso patron ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Ci attende un tour de force, ma siamo prontissimi, vogliamo evitare i playout. L’incontro con Allegri? Tra stasera e domani mattina a Montecarlo. Lui ci tiene molto al Livorno, è la sua città, la sua famiglia vive qui. Tenere la società con Allegri nelle vesti di consulente esterno? Vediamo, ora non so dirlo, lui lo vuole mezzo mondo. Sicuramente le sue parole, nei giorni scorsi, mi hanno dato grande sostegno. Cosa mi ha detto? Che dobbiamo fare uno squadrone e che è pronto a darci una mano. Mi ha fatto davvero piacere”.