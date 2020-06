Al Psg è in atto una vera e propria guerra interna, in ballo il nome di Massimiliano Allegri. E' quanto scrive L'Equipe, che spiega come l'ex allenatore della Juventus sia il tema della discordia tra Leonardo e il presidente Al-Khelaifi. Il dirigente spinge per Max e lo reputa la giusta guida per il dopo Tuchel. Il presidente non è d'accordo, ma Leonardo si gioca una carta: l'arrivo di Allegri potrebbe convincere Neymar, che ha manifestato di nuovo la volontà di lasciare Parigi, a rimanere.