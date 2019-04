Amauri, ex attaccante di Juventus e Torino, è stato intervistato da Radio Bianconera alla vigilia del derby della Mole di venerdì sera. Tra i tanti argomenti toccati, il recente passato e l'immediato futuro della Vecchia Signora: "La Juve, dopo quello che è successo nel 2006, ha passato due anni un po’ particolari. Poi che la Juve tornasse quella che tutti conoscono era questione di società, che è arrivata nel 2012, e allenatore, che doveva avere gli attributi giusti per comandare certi campioni. Nel 2012 sono tornati gli Agnelli, è rientrato Conte, che conosce benissimo l’ambiente e quell’innesco è stato importante per dare vita a questi otto anni consecutivi. Manca sicuramente la ciliegina che è la Champions. Io credevo potesse essere questo l’anno buono, ma purtroppo ha trovato un Ajax che sta facendo qualcosa di incredibile, così importante che è riuscita a fare fuori pure la Juve.



Mercato? Difficile dirlo, perché ci sono giocatori fantastici in tutti i ruoli. Io credo che la Juve con l’Ajax abbia pagato l'infortunio di Chiellini. I gol arrivano, ma la difesa è al massimo solo se c’è lui. Difficile dire un giocatore che possa completare questa squadra: hanno i bomber, il portiere ce l'hanno, è difficile. Allegri? Spero possa rimanere. Cinque anni non sono pochi e lui conosce bene tutti. Non so cosa succede all’interno. Poi certo, Guardiola non è l’ultimo arrivato."